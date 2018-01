Casal lança rede social que funciona como e-commerce

O casal Fernando Levy e Alice Ferraz acaba de colocar no ar o Clooset – uma rede social/e-commerce que direciona os usuários direto para os produtos, roupas e acessórios que outros participantes estão usando.

Como? “É o verdadeiro conceito do ‘veja agora, compre agora’. A pessoa abre uma conta, assim como em qualquer outra rede, com a diferença de que, pelo Clooset, ela pode marcar as peças e marcas que está usando”, explica a empresária, que também é fundadora da plataforma F*hits.

“Então quando ela postar uma foto de um look, seus seguidores serão automaticamente direcionados para o e-commerce onde os produtos são vendidos”, acrescenta Alice. “Já contamos com mais de 100 mil produtos de 1.500 marcas diferentes”, completa Fernando.

Em poucos dias de funcionamento, a rede acumula 5 mil cadastrados e mais de 15 mil em lista de espera. É que, para ter um perfil, é necessário fazer um pedido, que passará pelo crivo da equipe. Só depois disso é que o ‘candidato’ será aceito e poderá montar seu closet. “Além de facilitar as compras, quem obtiver engajamento com as postagens pode chamar a atenção das marcas e assim também se tornar um influenciador digital”.