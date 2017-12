Fernanda Young volta às telinhas… da internet. Apresenta, a partir de quinta, uma série documental chamada Madrugada Desperada, no canal Urban Feed, do YouTube. Serão oito episódios nos quais Fernanda mostrará jovens artistas que usam as madrugadas paulistanas como plataforma para seus trabalhos. A produção é da Conspiração e a idealização da série é da cerveja Desperados.