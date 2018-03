Fernanda Vidal

Foto: Paulo Giandalia/AE

Com 30 anos de idade e sete de carreira, a psicóloga se divide entre seu consultório e o Hospital Albert Eistein, onde ajuda pacientes a parar de fumar. Especialista em dependência química pela Unifesp, Fernanda integra o Núcleo de Assistência ao Tabagismo do Eistein. Defensora ardorosa da lei que proíbe o cigarro em lugares públicos, conta que ela mesma parou há três anos. “Poucos conseguem abandonar o vício na primeira tentativa, mas quem não desiste do tratamento tem grandes chances. Vale a pena” , conclui.