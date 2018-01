Férias garantidas

Se o resultado da eleição neste primeiro turno parece incerto, uma coisa é fato no bunker petista: o marqueteiro João Santana já está com passagem comprada para Paris, no dia 27 de outubro. Quer ganhe ou não a eleição, viajará com a mulher, Monica Moura, para a capital francesa.

Férias 2

Se houver segundo turno, a equipe de Dilma já prevê a presença da candidata em quatro debates eleitorais.

Férias 3

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como Santana, Duda Mendonça, marqueteiro de Paulo Skaf, também já prepara descanso pós-eleição.

Pretende ficar, até dezembro, em sua fazenda – de 1 milhão de m² – na península de Maraú, no sul da Bahia.