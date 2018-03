Com dólar alto e viagens ao exterior em baixa, os hotéis-fazenda estão investindo pesado no digital. Levantamento do Google Brasil revela que já chega a 90% o total de reservas feitas online.

Detectou-se também, via pesquisa, que o pico de buscas por esses locais ocorre quase sempre uma semana antes de feriados como Tiradentes e Primeiro de Maio.