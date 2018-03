AACD e Estrela fecharam acordo para produzir bichos de pelúcia com necessidades especiais – como um leão com prótese na pata. Com receita para a Associação, a ideia partiu da Fischer & Friends, agência parceira.

