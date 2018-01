Fenômeno de público, Lázaro Ramos é quem atrai mais gente para eventos na Flip

Novato na área, Lázaro Ramos têm sido a grande estrela da Flip, pelo menos em termos de público. O ator é quem tem atraído mais gente para as mesas de que participa – quase todas com lotação esgotada e com muita gente do lado de fora tentando ouvir suas palavras.

Passantes se impressionaram com a fila que se formou na manhã deste sábado, em um debate fora da programação oficial da feira. “Nossa, quem tá aí? O Lula?”, perguntou um senhor que, informado de quem se tratava, disse que não conhecia o ator.