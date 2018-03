Sai do forno dia 18, pela Editora Houtec, a mais completa coletânea sobre a dramaturgia feminina do Brasil.



A Mulher e o Teatro Brasileiro do Século XX, organizado por Ana Lucia Vieira, apresenta biografia e obra de atrizes e escritoras, como Bibi Ferreira, Dercy Gonçalves, Marília Pêra, Fernanda Montenegro e Consuelo de Castro.

