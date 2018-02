Feliz ano novo?

Números que serão apresentados hoje pela Associação Brasileira de Importadores de Bens de Consumo – sobre as vendas do setor no ano passado – reforçam o cenário de paradeira na economia. A queda, em relação a 2013, foi de 25%.

Motivos? Segundo Gustavo Dedivitis, presidente da entidade, “as barreiras tarifárias, a alta do dólar e o recorde de processos de dumping (com sobretaxas de até 600% em diversos produtos)”. Além, é claro, dos altos impostos cobrados, em alguns casos, para proteger o produto nacional.

Dedivitis lembrou ainda, à coluna, que o resultado de 2013 já havia sido ruim: queda de 5% em relação a 2012.