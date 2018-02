Parte do comando da campanha política de Serra defende cautela no uso da violação do sigilo fiscal de Verônica na propaganda eleitoral. Temem que a população não compreenda corretamente o que significa o tal ” sigilo fiscal” e entenda o fato de maneira inversa: uma tentativa do candidato tucano de esconder algo escuso, errado.

Até onde se sabe, Luiz Gonzalez, marqueteiro de Serra, se posicionou a favor de incluir o escândalo na campanha.