Ambulantes regularizados poderão trabalhar normalmente durante a Copa, em São Paulo. Acordo entre a Prefeitura e o Fórum dos Ambulantes acaba de ser fechado – nos termos estabelecidos pela Fifa. Hoje, apenas 1800 vendedores têm permissão para atuar na cidade.

Outras mil vagas serão abertas para trabalhar nas imediações do Itaquerão e nos locais com exibições públicas dos jogos no período do Mundial. Seleção a cargo de empresas parceiras da Fifa.