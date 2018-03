Conforme noticiado ontem nesta coluna, o consórcio Cetenco/Acciona venceu, pelo menor preço, licitação de R$ 2,26 bilhões para construção de metrô em Fortaleza.

Mas há quem ache que, apesar da diferença de mais de R$ 100 milhões no preço, o consórcio da Marquise, terceiro colocado, ainda pode levar. Afinal, a construtora tem grande parte de todas as obras no Ceará.