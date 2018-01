Febraban formula proposta para baixar taxas do cheque especial

A Febraban está formatando proposta, a ser entregue ao BC, para baixar as taxas de juros no cheque especial, cobradas pelos bancos. Entretanto, segundo se apurou, existe consenso no sistema financeiro privado de que o cálculo anual feito pela autoridade monetária (dos juros reais cobrados) não considera que este tipo de crédito é… intermitente.

O cliente usa o cheque especial, em média, por sete dias.

Bancos não têm nenhum

interesse na modalidade

Banco ou não, o mundo considera que a taxa do especial no Brasil é tóxica.

Mas o que pouca gente sabe é que os bancos têm zero interesse em manter a modalidade. “Este tipo de cliente é estruturalmente inadimplente”, atesta alta fonte.

Detalhe: de um total de R$ 1,64 trilhão de todo crédito aprovado para pessoas físicas em novembro de 2017 – último número do BC – o cheque especial abocanha somente… 1,47% .

