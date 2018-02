Mesmo com o SPFC cambaleando no Brasileirão, Juvenal Juvêncio não perde mais a paciência com o time. Ao ser perguntado sobre as chances do time na Libertadores em 2011, o dirigente diz: “Fé a gente tem, mas nem sempre é o suficiente”.

