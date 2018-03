Grupo de advogados de Guarulhos entrou com ação popular exigindo a suspensão do reconhecimento oficial, pelo governo brasileiro, do estatuto jurídico da Igreja Católica, que resultou de acordo feito entre Lula e o Bento 16.

A ação é liderada pelo deputado-pastor Pedro Ribeiro.



