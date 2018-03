Do total, R$ 2 milhões se referem a danos morais. Na notificação de julho, a justificativa: “com essas atribuições (a mais), o reclamante vivia quase como um escravo, sem tempo para ficar com a sua família, para o lazer, para cuidar da saúde, para praticar esportes, para participar de comemorações familiares, pois sempre extrapolava as 44h de jornada prevista constitucionalmente”.

Se a moda pega…