Moradores do entorno do aeroporto de Congonhas estão cobrando promessa de campanha de Haddad – a revisão do projeto do túnel da Operação Água Espraiada. Tem até vídeos gravados com a fala do então candidato.

Mas parece que isso não vai acontecer. Semana passada, 33 proprietários de casas na região foram informados da desapropriação da área – justamente para a construção do túnel de três quilômetros, ligando a Avenida Água Espraiada à Rodovia dos Imigrantes. “Fomos passados para trás na cara dura”, disse à coluna José Orlando Ghedini, da Associação de Moradores.

Fatura 2

Procurada, a SP Obras afirma que não “há nenhuma determinação da administração superior no sentido de rever o projeto”. Os contratos estão assinados e as obras já tiveram início.