Fatos e versões

A pelo menos um amigo Joaquim Levy confidenciou estar bastante chateado com o esforço de alguns petistas e tucanos para vinculá-lo a partido político. O economista se considera um técnico – é engenheiro de formação, com doutorado em Economia pela Chicago University.

Lembrou que trabalhou no governo FHC, como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e, depois, como economista-chefe do Planejamento.

No governo Lula, foi, por três anos, secretário do Tesouro.

E no governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, atuou como secretário de Fazenda.