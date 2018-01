Fatos e versões

Esta coluna publicou, dia 3 de novembro, que o corregedor do MP Federal, Claudio Portela, estava investigando os promotores José Adécio de Oliveira e Carlos Eduardo Ferreira Pinto, do MP de de Minas. Por excessos na condução do processo do acidente em Mariana.

Foi desmentida pela Associação Mineira do MP.

Fatos

Anteontem, em um dos seus primeiros atos, o novo procurador-geral de Justiça de MG, Antônio Sergio Tonet, decidiu chamar três promotores de volta a suas comarcas de origem. Entre eles, Ferreira Pinto.