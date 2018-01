Consta que Paulo Dallari pediu demissão do cargo de diretor-geral do Teatro Municipal porque não estaria de acordo com a manutenção de John Neschling como diretor artístico.

Neschling disse ontem, na CPI sobre o caso, que “ouviu dizer” que Dallari saiu por não ter conseguido derrubá-lo. E que, pertencendo a uma família de juristas renomados, teria um acordo com o MP para tirá-lo do cargo