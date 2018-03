Serra recebe amanhã, no Bandeirantes, Nárcio Rodrigues, presidente do PSDB mineiro. Até onde se sabe, vão fazer contas sobre a capacidade de transferência de votos de Aécio para Serra em Minas, num cenário em que, do outro lado, estão Hélio Costa, José Alencar, Patrus Ananias e Fernando Pimentel – além de Lula e Dilma, claro.

Com o surgimento da aliança “Dilmasia” – Dilma com o tucano Antonio Anastasia – Nárcio sugere a “Anastasserra”.