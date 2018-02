Apesar do “Fielzão” – o Estádio do Corinthians – ser o centro das atenções, o Maracanã se aquece para Copa de 2014. Sairá do forno um documentário sobre o jogo da véspera de sua grande reforma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.