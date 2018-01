Kim KardashianWest, que está no Brasil para lançar a linha de roupas que desenhou para a C&A, hoje no Shopping Morumbi, não trouxe o marido, Kanye West. Em contrapartida, ela trouxe seu staff completo, que inclui maquiador, cabeleireiro e seguranças particulares. Todos instalados no hotel Fasano. Neste clique, feito em Malibu, Califórnia, a rainha do selfie faz pose à la Marilyn Monroe para aVogue Brasilde junho. A intenção foi mostrar as peças que desenhou para a marca. Entretanto, Kim preferiu mostrar mesmo seus outros (e conhecidos) atributos – com o aval de Kanye, claro. Durante o ensaio fotográfico, o músico mostrou-se um marido participativo: deu opinião sobre tudo e ainda achou tempo para uma soneca – da qual foi despertado pela mulher com um lanche do McDonald’s.

