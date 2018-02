A Cavallaria Filmes, produtora de Marcos Mello e precursora do fashion film brasileiro, fará a première do filme The Iron Maiden no lançamento da coleção inverno 2013, da Ellus Jeans Deluxe, no Shopping Cidade Jardim. O lançamento da coleção acontecerá hoje na loja da Ellus, a partir das 19h, e a première do filme acontecerá a partir das 21h, no cinema vip do shopping. O filme traz como personagem principal a top Alicia Kuczman, que estará presente na première.

