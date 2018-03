Fashion infantil

Ana Cury está com a mão na massa, preparando a comemoração dos 10 anos de seu Fashion Weekend Kids, a ser realizado em março, em algum parque ainda não escolhido. Para celebrar data, a consultora de imagem irá fazer um “minifestival” de entretenimento familiar, aberto ao público, misturando moda, brincadeiras e atividades variadas para que pais e filhos possam estar juntos.

Ana afirma que, durante essa década à frente dos desfiles infantis, algumas regras foram criadas para que o sucesso do evento fosse garantido. Mais importante delas? As crianças não são tratadas como miniadultos: “Pensamos no bem-estar deles. Não queremos que uma menina fique horas arrumando os cabelos de forma elaboradíssima. Temos, também, acima de tudo, muito cuidado com as roupas, para manter o aspecto de crianças”, diz.