Casando moda e esporte

De olho na SPFW, que começa dia 13, Patricia Birman – que trabalhou por 12 anos com o pai, Anderson Birman, no grupo Arezzo e hoje está à frente da marca MEMO – fechou parceria com as irmãs Lilly e Renata Sarti.

Será durante a semana de moda paulistana que elas irão apresentar a coleção feita em conjunto misturando os DNAs das duas marcas: moda e esporte. “Temos orgulho em dizer que somos a primeira marca de fashion fitness a fazer parte do calendário oficial em 20 anos de evento. Queremos unir os universos da moda e do esporte e convidamos Lilly Sarti por sua feminilidade moderna e contemporânea”, afirma Patricia.