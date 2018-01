Fashion Babies

As mamães fashionistas que fiquem de olho. A empresária Nina Sander e a estilista Carolina Glidden Gannon acabam de lançar a marca de roupas infantis Luca & Jack – nome dos filhos da dupla. “Conheço a Carol desde pequena. Sempre curti as referências e o estilo da D’Arouche, marca de roupas de seda com pegada rock and roll chique que ela tinha”, conta Nina, que teve Jack duas semanas antes de Carol dar à luz a Luca.

“Em uma conversa chegamos à conclusão de como era difícil achar roupas para bebês sem ter aquela cara de roupa de bebê.” A primeira coleção promete peças bem descoladas. “Tem de little black dress até conjuntinhos étnicos com tecidos garimpados na Índia”.

O preto e a seda também estão presentes na coleção. “Não entendo porque acham que criança não pode usar preto. É minha cor favorita”, brinca Nina. No futuro, elas pretendem fazer roupas iguais para as mães.