Fause Haten causará polêmica, hoje, no SPFW. Crítico da “invasão das marcas internacionais e do fast fashion no mercado de moda nacional”, o estilista terá modelos seminuas em seu desfile – que acontece no Teatro Faap.

“Não quero competir com essas grifes. Sei qual é o meu lugar.” Segundo ele, “cada vez mais o SPFW tem deixado para trás a alta-costura e aberto espaço ao prêt-à-porter”.

Apesar do impacto e das críticas ao evento – que, para ele, “tem se esgotado por causa dos milhares de coquetéis sociais” que se formaram em torno da semana de moda –, Fause garante que seu desfile não será um protesto, mas “uma performance, com diversas mensagens subliminares”.