Faro cultural

Facundo Guerra inaugura quinta-feira, com festa patrocinada pela relojoaria Movado, o Mirante 9 de Julho – novo espaço cultural/gastronômico de SP. “A marca tem a tradição de doar relógios para centros culturais de grandes cidades – como o MoMa e o Victoria and Albert Museum.Quando me procuraram para instalar a peça no Mirante, topei na hora”. Expert em transformar lugares abandonados e degradados em pontos cool da cidade, faz uma revelação: tirou do próprio bolso a verba da reforma do espaço, R$ 840 mil. “Não sou muito apegado a dinheiro”,avisa. Mesmo com a crise,ele não para de ter ideias para Sampa. Exemplos? “Estamos fazendo um planetário nômade, inflável, que vai circular pela cidade. Revitalizando o Aeroanta para abrir em outubro. E fazendo uma sala de cinemas com a MK2 chamada Cinema Paradiso.”

