Contratados como atrações do camarote Baía de Todos os Santos, em Salvador, Adelmo Casé, Amanda Santiago e Marcia Castro já haviam recebido metade do cachê quando descobriram que o espaço… não existia.

Os artistas afirmam que o camarote já lucrou R$ 1,8 milhão com os abadás e vão acionar os contratantes judicialmente. Até ontem, as vendas continuavam no site Ingresso Rápido – de R$ 499 a R$ 610 o casal, por noite.