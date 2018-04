Família pede e Teori será velado no TRF4, em Porto Alegre

A família de Teori Zavascki pediu e o Tribunal Regional Federal da 4.a Região, em Porto Alegre, já se colocou à disposição. O velório do ministro será no prédio do TRF 4, no bairro Praia de Belas. O acerto foi confirmado à coluna pelo gabinete do presidente em exercício do tribunal, desembargador Carlos Eduardo Thompon Flores.

Data e horário da cerimônia dependiam, no início da manhã desta sexta-feira, da liberação do corpo, resgatado de madrugada — e que ainda estava no IML de Angra dos Reis. Embora atuando em Brasília, e catarinense de nascimento, foi em Porto Alegre que o ministro fez sua carreira, entre 1989 e 2003. Entre outras, ocupou por dois anos a própria presidência do TRF 4, antes de assumir uma vaga no STJ em Brasília.

Em Brasília, ao que se informou, o presidente Temer e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já confirmaram presença na capital gaúcha.