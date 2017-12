Família, família…

De braços dados com Maria Estela Kubitschek, filha de JK, dona Inês Maria tentava, em meio ao empurra-empurra, deixar o palanque da convenção do PSDB – que oficializou a candidatura de seu filho Aécio Neves a presidente, no sábado, em São Paulo. Em vão. Militantes gritavam seu nome e disputavam espaço para fotos ao seu lado.

“A história está se repetindo, é Aécio no mesmo caminho de Tancredo Neves. É um resgate da nossa tradição por um Brasil melhor. É o ‘Muda Brasil’ das Diretas Já!”, disse à coluna. “Hoje, revivo todos os momentos. Desde Aécio na juventude, acompanhando Tancredo nas diretas, até agora, com esse caminhar de coragem e seriedade.”

Ao seu lado, Gabriella, filha mais velha do presidenciável tucano, também tinha dificuldade para se desvincular do assédio. Com um sorriso no rosto, no entanto, atendeu a todos os pedidos de fotos. “Até eu, que não sou muito ligada a política, me emocionei hoje.”

No dia seguinte, no ato em que o PT confirmou Alexandre Padilha candidato da legenda ao Bandeirantes, a ausência de dona Léa, mãe do ex-ministro da Saúde, foi sentida. Ela já havia marcado uma viagem internacional com as amigas para comemorar seus 70 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, no palanque, uma presença inédita: Mariana, irmã mais nova de Padilha – de 15 anos. Tímida, fugiu das fotos e da imprensa. Ficou o tempo todo ao lado do pai, Anivaldo Padilha.

“Como pai, confesso que fiquei preocupado com a candidatura dele porque sei como é uma campanha política. A mídia em geral faz uma cobertura muito pesada contra os candidatos do PT. E ninguém gosta de ver o filho ser caluniado, difamado e atacado na sua honra.”

Mas seu Niva – como é conhecido – diz que, “como cidadão”, sempre foi “totalmente a favor” da candidatura. “Sei que sou suspeito para falar isso, mas acho que ele reúne realmente todas as condições necessárias para comandar São Paulo.”

E está, inclusive, participando das discussões do programa de governo do filho. Dá sugestões, principalmente, na área de direitos humanos. E promete estar “de corpo e alma” na campanha.” /THAIS ARBEX