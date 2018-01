Família converte mansão em hotel de luxo no Rio

Ao converter a mansão de sua família em hotel de luxo, Eva Monteiro de Carvalho e seus irmãos – Leticia, Astrid e Joaquim – procuraram manter a sensação de que o Vila Santa Teresa ainda é um lar. “Queremos que o hóspede tenha a impressão de que a família saiu da casa no dia anterior”, explica Eva, que está à frente da administração do hotel. Perguntada se não fica com o coração apertado ao ceder a mansão a estranhos, contrapõe: “Ficávamos com o coração partido por guardá-la só para nós mesmos”. Além da vasta área – 1,6 km entre um portão e outro – e da vista para a capital fluminense, o hotel se diferencia por seus serviços. Para atender os hóspedes das sete suítes, há equipes de camareiras, da gerência, da cozinha, do salão e do spa, assinado por Renata de Abreu. Também há atividades funcionais, como muay thai e tênis. O restaurante traz quatro cardápios itinerantes de comida brasileira adaptada pelos chefs da casa, que podem fazer catering para eventos de até 150 pessoas.

