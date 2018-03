Por falar em Delta, há uma corrente solta insistindo em ligar as atividades de Lúcio Bologna Funaro – preso ontem pela Operação Sépsis – às atividades de um seu irmão que trabalhou com a empreiteira por cinco anos.

Família 2

No seu LinkedIn, Dante Funaro deixa claro que “representava a empresa comercialmente, primeiro junto à Secretária de Transportes do Estado, depois junto a todos os municípios do interior de SP”.

Hoje, Dante está na Serveng e, conforme o mesmo perfil na internet, “envolvido na prospecção e desenvolvimento de estratégia comercial em todas as obras conquistadas pela Serveng, no âmbito do Estado de SP e municípios do interior e Grande SP”.