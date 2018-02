Falta cloro na piscina

As ações com direito a voto da Sadia se valorizaram 20% na quinta-feira e outro tanto ontem, apesar das incertezas em relação ao destino da empresa.

De concreto mesmo, só dúvidas sobre sua real situação. Como a empresa tem evitado se aprofundar em explicar melhor o que está acontecendo, o mercado trabalha com relatório pessimista da Merril Lynch que dita que ela precisaria de US$ 2 bilhões de capitalização. E que sua dívida seria de US$ 7,1 bilhões.

