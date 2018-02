As recentes vitórias de Dilma no Congresso – derrubada da “pauta bomba” e aprovação praticamente garantida da DRU – mostram, segundo líderes da base aliada, que o Planalto, enfim, destravou sua relação com os parlamentares. Mérito, dizem eles, de Ricardo Berzoini – mas compartilhado com Jaques Wagner, da Casa Civil.

Antes, quando o varejo era administrado por Michel Temer, as demandas, afirmam, paravam na gaveta de Aloizio Mercadante.