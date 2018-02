Fala que eu…

Alguns empreiteiros envolvidos na Lava Jato entendem que os interesses do governo coincidem com os do juiz Sergio Moro: concentrar as investigações em corruptores, sem atingir políticos. Moro, porque não quer perder a condução do processo para o STF. E o governo…

A ideia “perversa”, segundo um deles, é forçar a tese de cartel nas delações premiadas dos executivos presos.

Pergunta esse empresário: “Se houvesse cartel entre as empresas que prestam serviço à Petrobrás, precisariam comprar o cliente?”.