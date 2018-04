Fala que eu te escuto…

Nunca antes, neste País, governo e oposição conversaram tanto. Depois de José Serra reunir-se com Cândido Vaccarezza no final de semana e com Dilma anteontem, José Aníbal teve longo jantar com Franklin Martins em Brasília, no qual falaram de tudo. E Aécio tem encontro marcado com Ciro para o começo da semana.

Na conversa de Aníbal com o ministro, segundo se apurou, houve algumas divergências. Por exemplo, quando Martins comentou que, no Planalto, há quem ache que Aécio pode ser o adversário mais difícil, pois seu potencial de crescimento é desconhecido.