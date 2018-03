Em sua primeira colaboração como embaixador da Unesco, Nizan Guanaes e sua DM9DDB criaram o microfone Voz da Juventude, em fórum que acabou ontem, em Paris.

A ação funcionará nos mesmos moldes do revezamento da tocha olímpica, com personalidades transportando o microfone por diversas cidades do mundo.

Serão dois anos coletando depoimentos de jovens, a serem analisados em 2013.