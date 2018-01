Após Lula dizer que fala de Palocci era “peça de ficção hilariante”, a defesa do ex-ministro não titubeou. “Todas as declarações são passíveis de comprovação, tanto documental, quanto testemunhal”, garantiu André Pontarolli, que divide a tarefa com Adriano Bretas.

