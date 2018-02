A Vitacon nega que esteja interessada no “quadrado mágico” do Itaim – aquele terreno que a Prefeitura pretende trocar pela construção de 200 creches na periferia.

Mesmo com moradores jurando que viram a empresa zanzando e fotografando a área. A incorporadora diz que vai, sim, é lançar um empreendimento na rua Salvador Romeu, no mesmo bairro. Em local sem impedimentos.

