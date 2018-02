Fair play?

Pegou mal em pelo menos duas patrocinadoras da Fifa a troca de Lázaro Ramos e Camila Pitanga por Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert como apresentadores do sorteio dos grupos da Copa – que acontece dia 6, na Costa do Sauípe, Bahia.

Diretor de uma delas afirma que “a decisão da entidade, justamente quando se investe em campanhas antirracismo pelo mundo inteiro, causou estranhamento”.

Empresas estão tentando reunião com Joseph Blatter e companhia ainda esta semana. Para, nas palavras do executivo, “tentar entender as razões” da federação.