Durante a prova de Usain Bolt — que foi transmitida no telão do Palco Encontro, no Boulevard Olímpico –, enquanto Fafá de Belém cantava o Hino Nacional o público gritou “Fora Temer ” — ate mais alto que o som do palco

