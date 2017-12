Faculdades querem uso do crédito da nota fiscal paulista para mensalidade

Às voltas com o risco de calote, faculdades particulares pediram a Alckmin que sancione a lei que permite quitar mensalidades com… o crédito da nota fiscal paulista – visto como uma das alternativas para diminuir a inadimplência.

O governador, porém, vetou o projeto na última sexta-feira. De Campos Machado, ele havia passado na Assembleia Legislativa paulista em dezembro do ano passado. O deputado do PTB informou que já está atuando na Alesp para que o veto seja derrubado.

Ao menos 35 instituições de ensino superior do Estado enviaram ofício pedindo a sanção da lei. No primeiro semestre de 2015, segundo o Serasa Experian, a inadimplência no setor aumentou… 22%.

Atualizado às 13h16 do dia 23 de fevereiro.