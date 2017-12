Faculdade da cerveja

Beber cerveja é bom, entender dela é fundamental. Esse lema inspirou Marcelo Stein a criar, em abril, sua Academia Barbante de Cerveja – uma escola de “tudo” sobre o tema, desde produção e degustação a distribuição. Inspirado em modelos dos EUA e da Alemanha, e já formando as primeiras turmas, Stein, dono da Bier & Wein, projeta franquias de sua Confraria Paulistânia. “Para curiosos, apaixonados e até para quem sonha com uma home brewing no quintal”, avisa. Haja copo!

