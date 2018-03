O clássico O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, está chegando às livrarias na versão em quadrinhos. Os desenhos são do francês Joann Sfar, um dos nomes mais fortes da nova geração de quadrinistas, com mais de 30 álbuns de quadrinhos publicados.



O livro, editado no Brasil pela Agir, já vendeu mais de 80 milhões de exemplares.

