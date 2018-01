Dilma e Aécio terão 60 confrontos diretos no debate da Band – dia 14 –, segundo apurou a coluna. O formato do programa colocará os dois candidatos frente a frente, em pé, enquanto Ricardo Boechat, mediador, ficará na lateral.

No primeiro bloco, a produção estabelecerá um tema para ser debatido. Nos demais quatro rounds, as perguntas serão feitas pelos próprios presidenciáveis, com direito a resposta, réplica e tréplica.

Face to face 2

Na mesma terça-feira, haverá reunião dos comandos de campanha na TV Globo – para acertar os detalhes do debate do dia 23 – o último antes do segundo turno.