O público da Sala São Paulo terá uma surpresa sábado. Quem for ao concerto da Bachiana Filarmônica receberá lápis e papel para escrever suas emoções durante a execução de uma peça de Schumann, tocada por João Carlos Martins. O projeto You play, we see será levado ao exterior e a favelas do Brasil. O resultado se transformará em um videoclipe.

