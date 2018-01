Dados do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia deixaram a ministra Izabella Teixeira irritada. Segundo o órgão, o ritmo de desmatamento na região cresceu quase 100% nos últimos doze meses. O Ministério do Meio Ambiente garante que o aumento não passou de 30%.

Reunião na Câmara, semana que vem, tratará do assunto.