Na inauguração do corredor de ônibus Inajar, anteontem, parte da tropa de Haddad – Nádia Campeão e Roberto Garibe – fez questão de mostrar seu cartão do Bilhete Único. Jilmar Tatto até que tentou. Procurou em um bolso e… nada. No outro, também nada.

Meio sem graça, tentou explicar: “Acho que foi meu filho que pegou da carteira…”.

Fim da história: o secretário de Transportes viajou sem pagar.